Московцева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Московцев Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно