Исакова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Исаков Иван Львович

Отец ребёнка: Лев Андреевич

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Исакова Анна Львовна

Отец ребёнка: Лев Андреевич

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Рождение ребёнка
1862

Сын: Исаков-Молодцов Михаил Львович

Отец ребёнка: Лев Андреевич

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лев Андреевич

Смерть
Неизвестно