Исакова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Исаков Иван Львович
Отец ребёнка: Лев Андреевич
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Исакова Анна Львовна
Отец ребёнка: Лев Андреевич
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Рождение ребёнка
1862
Сын: Исаков-Молодцов Михаил Львович
Отец ребёнка: Лев Андреевич
Упоминается в исповедной ведомости 1885 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лев Андреевич
Смерть
Неизвестно