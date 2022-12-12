Покатилова (Лаптева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатилова (Лаптева) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1956

Отец: Лаптев Николай

Мать: Лаптева Матрена

Рождение ребёнка
10.02.1975

Дочь: Попова Лариса

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.09.1976

Сын: Покатилов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
07.01.1987

Сын: Покатилов Андрей

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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