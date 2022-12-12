Покатилова (Лаптева) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1956
Отец: Лаптев Николай
Мать: Лаптева Матрена
Рождение ребёнка
10.02.1975
Дочь: Попова Лариса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.09.1976
Сын: Покатилов Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1987
Сын: Покатилов Андрей
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно