(Гудошникова-Абрамова) Татьяна Иванова
Место рожденияРязанская губерния, Данковский уезд, с. Березовка
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губерния, Данковский уезд, с. Березовка
Бракосочетание
16.05.1912
Муж: Фаддеев Иван Ильин
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Ильин
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно