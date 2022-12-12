(Гудошникова-Абрамова) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гудошникова-Абрамова) Татьяна Иванова

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Место рождения

Рязанская губерния, Данковский уезд, с. Березовка

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губерния, Данковский уезд, с. Березовка
Бракосочетание
16.05.1912

Муж: Фаддеев Иван Ильин

Рождение ребёнка
1914

Сын: Фаддеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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