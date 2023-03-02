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Юрищев Никита Абрамович
Юрищев Никита Абрамович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Пол
Мужской
Отец
Юрищев Абрам Григорьевич
1833 г.р.
Мать
Юрищева Акулина Логвинова
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Юрищев Абрам Григорьевич
Мать:
Юрищева Акулина Логвинова
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