Юрищев Никита Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрищев Никита Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Юрищев Абрам Григорьевич

Мать: Юрищева Акулина Логвинова

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