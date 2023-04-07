Зотова (Хомченко) Мелания Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Хомченко) Мелания Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

?.08.1906

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Хомченко Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Зотов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий Терентьевич

Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.11.1886

Сын: Зотов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий Терентьевич

Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Зотов Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий Терентьевич

Смерть
?.08.1906