Зотова (Хомченко) Мелания Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти?.08.1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Хомченко Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Зотов Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
28.11.1886
Отец ребёнка: Зотов Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Зотов Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зотов Василий Терентьевич
Смерть
?.08.1906