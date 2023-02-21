Гладкова (Гладкова) Параскева Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладкова (Гладкова) Параскева Гавриловна

Гладкова (Гладкова) Параскева Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1878

Муж: Гладков Михаил Васильевич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Мещанин Михаил Васильев Гладков – 27. Тверской губернии Смарицкого (?) уезда Емельяновской волости села Иваниши крестьянская девица Параскева Гаврилова – 17. Свидетели по жениху: мещане Василий Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1879

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Гладков Михаил Васильевич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close