Гладкова (Гладкова) Параскева Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1878
Мещанин Михаил Васильев Гладков – 27. Тверской губернии Смарицкого (?) уезда Емельяновской волости села Иваниши крестьянская девица Параскева Гаврилова – 17. Свидетели по жениху: мещане Василий Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1879
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Гладков Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно