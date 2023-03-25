Копицина Надежда Лазаревна
Место рожденияд. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовская волость, Рязанская Губерния
Дата рождения12.10.1917 ст.
Дата смерти15.08.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1917 ст.
Отец: Копицин Лазарь Фокеевич
Мать: Копицина Дарья Петровна
д. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовская волость, Рязанская Губерния
Смерть
15.08.1964
с. Паспаул, Майминский район, Республика Алтай