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Копицина Надежда Лазаревна

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Место рождения

д. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовская волость, Рязанская Губерния

Дата рождения

12.10.1917 ст.

Дата смерти

15.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1917 ст.

Отец: Копицин Лазарь Фокеевич

Мать: Копицина Дарья Петровна

д. Шаранино, Шацкий уезд, Касимовская волость, Рязанская Губерния
Смерть
15.08.1964
с. Паспаул, Майминский район, Республика Алтай
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