Архипова (Архипова) Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Архипов Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1911
Бочихинская Церковь
Рождение ребёнка
1912
Сын: Архипов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
12.12.1913
Дочь: Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдорович
Бочиха
Смерть
Неизвестно