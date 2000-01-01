Архипова (Архипова) Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Архипова) Ксения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Архипов Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1911

Муж: Архипов Василий Фёдорович

Бочихинская Церковь
Рождение ребёнка
1912

Сын: Архипов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
12.12.1913

Дочь: Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Фёдорович

Бочиха
Смерть
Неизвестно
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