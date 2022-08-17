Барабанова (Пименова) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1904
Дата смерти05.07.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1904
Отец: Пименов Афонасий
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович
Рождение ребёнка
22.03.1927
Сын: Барабанов Василий Егорович
Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович
Рождение ребёнка
05.02.1929
Дочь: Косицина Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович
Рождение ребёнка
27.02.1931
Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович
Рождение ребёнка
28.03.1933
Дочь: Карпенко Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович
Рождение ребёнка
23.07.1935
Дочь: Агеева Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович
Рождение ребёнка
04.11.1937
Сын: Барабанов Владимир Егорович
Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович
Рождение ребёнка
28.04.1940
Сын: Барабанов Геннадий Егорович
Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1957