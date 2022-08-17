Барабанова (Пименова) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова (Пименова) Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1904

Дата смерти

05.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1904

Отец: Пименов Афонасий

Мать: Пименова Екатерина Кирилловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Барабанов Иван Егорович

Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович

Рождение ребёнка
22.03.1927

Сын: Барабанов Василий Егорович

Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович

Рождение ребёнка
05.02.1929

Дочь: Косицина Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович

Рождение ребёнка
27.02.1931

Сын: Барабанов Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович

Рождение ребёнка
28.03.1933

Дочь: Карпенко Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович

Рождение ребёнка
23.07.1935

Дочь: Агеева Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович

Рождение ребёнка
04.11.1937

Сын: Барабанов Владимир Егорович

Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович

Рождение ребёнка
28.04.1940

Сын: Барабанов Геннадий Егорович

Отец ребёнка: Барабанов Егор Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Егор Данилович

Смерть
05.07.1957
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