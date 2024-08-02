Олькеницкая Марина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Юрий Викторович
Отец ребёнка: не указан
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности