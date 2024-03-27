Юлтаев Сагитьян (Сагит)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Зиганша Улы Юлкутлин Гибетулла
Мать: Юлтаева Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1931
Сын: Юлтаев Гайзулла Сагитьянович
Мать ребёнка: Юлтаева Гадиля
д.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1938
Сын: Юлтаев Файзулла Сагитович
Мать ребёнка: Юлтаева Гадиля
д.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР
Смерть
Неизвестно
Нижне- Муталово, Куюргазинский район