Юлтаев Сагитьян (Сагит) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлтаев Сагитьян (Сагит)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Зиганша Улы Юлкутлин Гибетулла

Мать: Юлтаева Неизвестно

Рождение ребёнка
01.07.1931

Сын: Юлтаев Гайзулла Сагитьянович

Мать ребёнка: Юлтаева Гадиля

д.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1938

Сын: Юлтаев Файзулла Сагитович

Мать ребёнка: Юлтаева Гадиля

д.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР
Смерть
Неизвестно
Нижне- Муталово, Куюргазинский район
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