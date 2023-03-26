Антипова Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Ксения Михайловна

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Место рождения

деревня Выльково, Себежский уезд, Витебская губерния

Дата рождения

23.01.1904

Дата смерти

10.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1904

Отец: Антипов Михаил Трофимович

Мать: Мария Наумовна

деревня Выльково, Себежский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1931

Сын: Маслобоев Анатолий Зиновьевич

Отец ребёнка: Маслобоев Зиновий Борисович

Дзержинское, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
10.12.1974
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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