Антипова Ксения Михайловна
Место рождениядеревня Выльково, Себежский уезд, Витебская губерния
Дата рождения23.01.1904
Дата смерти10.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1904
Отец: Антипов Михаил Трофимович
Мать: Мария Наумовна
деревня Выльково, Себежский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1931
Сын: Маслобоев Анатолий Зиновьевич
Отец ребёнка: Маслобоев Зиновий Борисович
Дзержинское, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
10.12.1974
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область