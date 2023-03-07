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Соловьев ВОВ Дмитрий Степанович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Соловьев Пмв Степан Семенович

Мать: Соловьева Дарья Денисова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Соловьев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Соловьева Антонина Сергеева

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Антонина Сергеева

Рождение ребёнка
1949

Сын: Соловьев Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Соловьева Антонина Сергеева

Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Антонина Сергеева

Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Счастливая Раиса Соловьева

Мать ребёнка: Соловьева Антонина Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Антонина Сергеева

Смерть
Неизвестно
Псебай
Похороны
Неизвестно
Псебай
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