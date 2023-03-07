Соловьев ВОВ Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1930
Сын: Соловьев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Соловьева Антонина Сергеева
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Антонина Сергеева
Рождение ребёнка
1949
Сын: Соловьев Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Соловьева Антонина Сергеева
Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Антонина Сергеева
Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Счастливая Раиса Соловьева
Мать ребёнка: Соловьева Антонина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Псебай
Похороны
Неизвестно
Псебай