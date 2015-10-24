Черноземова (Потапова) Зинаида Николаевна
Место рожденияВерхняя Любовша, Зоринский р-он, Орловская область
Дата рождения25.10.1929
Дата смерти24.10.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929
Верхняя Любовша, Зоринский р-он, Орловская область
Бракосочетание
19.02.1960
Рождение ребёнка
19.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черноземов Владимир Алексеевич
Рождествено, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черноземов Владимир Алексеевич
Рождествено, Самарская область, Россия
Смерть
24.10.2015
Рождествено, Самарская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Рождествено