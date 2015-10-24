Черноземова (Потапова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноземова (Потапова) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Верхняя Любовша, Зоринский р-он, Орловская область

Дата рождения

25.10.1929

Дата смерти

24.10.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929

Отец: Потапов Николай Яковлевич

Мать: Потапова Ульяна Васильевна

Верхняя Любовша, Зоринский р-он, Орловская область
Бракосочетание
19.02.1960

Муж: Черноземов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
19.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноземов Владимир Алексеевич

Рождествено, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноземов Владимир Алексеевич

Рождествено, Самарская область, Россия
Смерть
24.10.2015
Рождествено, Самарская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Рождествено
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