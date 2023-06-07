Горшков Игорь Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Игорь Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
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Неизвестно

Отец: Горшков Юрий Иванович

Мать: Горшкова Анна