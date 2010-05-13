Ширяев Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.2010

Отец: не указан

Мать: Шмидт Елена Александровна

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