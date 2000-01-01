Васильченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Васильченко Константин

Мать ребёнка: Степанида

Ольховый Рог
Земля войска донского
Рождение ребёнка
1900

Сын: Васильченко Тит

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1906

Сын: Васильченко Михаил

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Егор

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Сергей

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Семён

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юля

Мать ребёнка: Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида

Смерть
Неизвестно
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