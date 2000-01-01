Васильченко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Степанида
Ольховый Рог
Земля войска донского
Рождение ребёнка
1900
Сын: Васильченко Тит
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1906
Сын: Васильченко Михаил
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Егор
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Сергей
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Семён
Мать ребёнка: Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида
Смерть
Неизвестно