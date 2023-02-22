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Решетов Прохор
Решетов Прохор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1665
Дата смерти
До 1745
Пол
Мужской
Отец
Решетов Киприян
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец:
Решетов Киприян
Мать: не указана
Смерть
До 1745
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