Решетов Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетов Прохор

Решетов Прохор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Решетов Киприян

Мать: не указана

Смерть
До 1745
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close