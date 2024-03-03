Канунникова (Любимова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Канунников Леонид Иванович
Отец ребёнка: Канунников Иван Степанович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Канунников Павел Иванович
Отец ребёнка: Канунников Иван Степанович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Канунников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Канунников Иван Степанович
Смерть
Неизвестно
отец жил в Москве. жила с мачехой, которая отдала её в качестве прислуги с 10 лет. будущий муж приехал свататься к хозяйской дочке, а влюбился в Александру Павловну. жила в Платуновском сельсовете, де... Показать все