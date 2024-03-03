Канунникова (Любимова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанунникова (Любимова) Александра Павловна

Канунникова (Любимова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Канунников Леонид Иванович

Отец ребёнка: Канунников Иван Степанович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Канунников Павел Иванович

Отец ребёнка: Канунников Иван Степанович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Канунников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Канунников Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
отец жил в Москве. жила с мачехой, которая отдала её в качестве прислуги с 10 лет. будущий муж приехал свататься к хозяйской дочке, а влюбился в Александру Павловну. жила в Платуновском сельсовете, де... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.