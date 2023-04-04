Носкова Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 12.08.1832
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Носков Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Носков Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
Около ?.01.1842
Сын: Носков Василий Максимович
Отец ребёнка: Носков Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Носков Максим Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857