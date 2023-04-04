Носкова Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 12.08.1832

Муж: Носков Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Носков Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Александра Максимовна

Отец ребёнка: Носков Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
Около ?.01.1842

Сын: Носков Василий Максимович

Отец ребёнка: Носков Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Носков Максим Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857