Авдотья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Антон
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-6RMW?i=268&wc=M6MV-F2S%3A224254401%2C226324801%2C226390201&cc=1929530
Рождение ребёнка
1756
Сын: Игнатий Фролович
Отец ребёнка: Фрол Киприанович
Лаврово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно