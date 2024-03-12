Авдотья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Антон

Мать: не указана

РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-6RMW?i=268&wc=M6MV-F2S%3A224254401%2C226324801%2C226390201&cc=1929530
Рождение ребёнка
1756

Сын: Игнатий Фролович

Отец ребёнка: Фрол Киприанович

Лаврово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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