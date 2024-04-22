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Александр Семенов

Место рождения

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

08.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1876 ст.

Отец: Семён Егоров

Мать: Мария Лукина

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Жениху 25, невесте 24. Восприемник д. Иштомар Зотик Иванов, д. Кочкорово крест.девка Акилина Семёнова.
Бракосочетание
16.04.1901 ст.

Жена: Марина Павлова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Поручители д. Кочкорово Николай Прохоров, Дионисий Семёнов. По нев.: Село Федорово крестьянин Иван Стахиев, Евдоким Миронов.
Рождение ребёнка
07.03.1906 ст.

Дочь: Морозова Дарья Александрова

Мать ребёнка: Марина Павлова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кочкорово крест.девка Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
18.10.1907 ст.

Сын: Анастасий Александров

Мать ребёнка: Марина Павлова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Шилохвостова крестьянин Федор Павлов.
Рождение ребёнка
19.04.1910 ст.

Сын: Георгий Александров

Мать ребёнка: Марина Павлова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Шилохвостова Григорий Павлов, д. Кочкорово крест.вдова Стефанида Захарова.
Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.

Сын: Фёдор Адександров

Мать ребёнка: Марина Павлова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Драницыно Никифор Васильев
Рождение ребёнка
07.05.1918 ст.

Сын: Николай Адександров

Мать ребёнка: Марина Павлова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Драницыно Никифор Васильев
Смерть
Неизвестно
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