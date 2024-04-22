Александр Семенов
Место рождения
Дата рождения08.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1876 ст.
Отец: Семён Егоров
Мать: Мария Лукина
Жениху 25, невесте 24. Восприемник д. Иштомар Зотик Иванов, д. Кочкорово крест.девка Акилина Семёнова.
Бракосочетание
16.04.1901 ст.
Жена: Марина Павлова
Поручители д. Кочкорово Николай Прохоров, Дионисий Семёнов. По нев.: Село Федорово крестьянин Иван Стахиев, Евдоким Миронов.
Рождение ребёнка
07.03.1906 ст.
Дочь: Морозова Дарья Александрова
Мать ребёнка: Марина Павлова
Восприемник д. Кочкорово крест.девка Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
18.10.1907 ст.
Мать ребёнка: Марина Павлова
Восприемник д. Шилохвостова крестьянин Федор Павлов.
Рождение ребёнка
19.04.1910 ст.
Сын: Георгий Александров
Мать ребёнка: Марина Павлова
Восприемник д. Шилохвостова Григорий Павлов, д. Кочкорово крест.вдова Стефанида Захарова.
Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.
Сын: Фёдор Адександров
Мать ребёнка: Марина Павлова
Восприемник д. Драницыно Никифор Васильев
Рождение ребёнка
07.05.1918 ст.
Сын: Николай Адександров
Мать ребёнка: Марина Павлова
Восприемник д. Драницыно Никифор Васильев
Смерть
Неизвестно