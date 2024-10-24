Турусова (Скорлупина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1888
Дата смерти20.04.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
04.02.1910
Дочь: (Турусова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Турусов Федор Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1912
Дочь: (Турусова) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Турусов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Турусова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Турусов Федор Петрович
Смерть
20.04.1965