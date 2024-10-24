Турусова (Скорлупина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусова (Скорлупина) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1888

Дата смерти

20.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1909

Муж: Турусов Федор Петрович

Рождение ребёнка
04.02.1910

Дочь: (Турусова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Турусов Федор Петрович

Рождение ребёнка
05.12.1912

Дочь: (Турусова) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Турусов Федор Петрович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Турусова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Турусов Федор Петрович

Смерть
20.04.1965

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