Рязанов Матвей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанов Матвей Васильевич

Рязанов Матвей Васильевич

avatar

Место рождения

Алтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново

Дата рождения

1911

Дата смерти

17.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Рязанов Василий Афанасьевич

Мать: Рязанова Вера Петровна

Рождение ребёнка
03.08.1948

Сын: Рязанов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна

Бракосочетание
19.08.1948

Жена: Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1949

Сын: Рязанов Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1949

Дочь: Спицина(Рязанова) (Рязанова) Наталия Матвеевна

Мать ребёнка: Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна

Смерть
17.12.1960
Причина смерти: Лейкемия(белокровие,радиация на фронте,рак крови).Хронический лимфолейкоз
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.