Рязанов Матвей Васильевич
Место рожденияАлтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново
Дата рождения1911
Дата смерти17.12.1960
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
03.08.1948
Сын: Рязанов Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна
Бракосочетание
19.08.1948
Рождение ребёнка
11.10.1949
Мать ребёнка: Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
11.10.1949
Дочь: Спицина(Рязанова) (Рязанова) Наталия Матвеевна
Мать ребёнка: Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна
Смерть
17.12.1960
Причина смерти: Лейкемия(белокровие,радиация на фронте,рак крови).Хронический лимфолейкоз
Похороны
Неизвестно