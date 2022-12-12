Солдатова Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Евдокия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1915 ст.

Сын: Солдатов Иван Степанович

Отец ребёнка: Солдатов Степан Кириллович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Степан Кириллович

Смерть
Неизвестно
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