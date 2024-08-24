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Ахлестин Ефим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахлестин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Ахлестина) Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохоренко (Ахлестина) Полина Ефимовна

Мать ребёнка: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахлестин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
16.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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