Ахлестин Ефим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахлестин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Ахлестина) Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохоренко (Ахлестина) Полина Ефимовна
Мать ребёнка: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
16.05.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахлестина (Сескутова) Вера Яковлевна
Смерть
Неизвестно