Потапова (Чащина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Чащина) Ольга

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Место рождения

деревня Звоз Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

09.01.1974

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1974

Отец: Чащин Геннадий

Мать: Чащина Татьяна

деревня Звоз Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
27.09.2002

Муж: Потапов Олег

город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
18.03.2003

Сын: Потапов Егор

Отец ребёнка: Потапов Олег

Череповец
Рождение ребёнка
01.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Олег

Череповец
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