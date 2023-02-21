Потапова (Чащина) Ольга
Место рождениядеревня Звоз Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения09.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1974
Отец: Чащин Геннадий
Мать: Чащина Татьяна
деревня Звоз Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
27.09.2002
Муж: Потапов Олег
город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
18.03.2003
Сын: Потапов Егор
Отец ребёнка: Потапов Олег
Череповец
Рождение ребёнка
01.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Олег
Череповец