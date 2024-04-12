Фадеева (Батаногова) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1899
Дата смерти15.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1899
Бракосочетание
19.04.1915
Рождение ребёнка
14.03.1927
Дочь: Фадеева Евдокия Наумовна
Отец ребёнка: Фадеев Наум Федорович
Рождение ребёнка
14.03.1930
Дочь: Знаменщикова Галина Наумовна
Отец ребёнка: Фадеев Наум Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1933
Дочь: Штриккер Анастасия Наумовна
Отец ребёнка: Фадеев Наум Федорович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пучинкина Валентина Наумовна
Отец ребёнка: Фадеев Наум Федорович
Смерть
15.03.1990