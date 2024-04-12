Фадеева (Батаногова) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Батаногова) Дарья Яковлевна

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Место рождения

Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

03.03.1899

Дата смерти

15.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
19.04.1915

Муж: Фадеев Наум Федорович

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.03.1927

Дочь: Фадеева Евдокия Наумовна

Отец ребёнка: Фадеев Наум Федорович

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.03.1930

Дочь: Знаменщикова Галина Наумовна

Отец ребёнка: Фадеев Наум Федорович

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.01.1933

Дочь: Штриккер Анастасия Наумовна

Отец ребёнка: Фадеев Наум Федорович

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пучинкина Валентина Наумовна

Отец ребёнка: Фадеев Наум Федорович

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
15.03.1990
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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