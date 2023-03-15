Кожемякин Семен Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожемякин Савелий Пахомович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кожемякин Василий Семенович
Мать ребёнка: Кожемякин Варвара Андреевна
г. Тогучин (Тогучинский район)
Рождение ребёнка
03.08.1931
Сын: Кожемякин Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Кожемякин Варвара Андреевна
г.Тогучин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Белово