Кожемякин Семен Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожемякин Семен Савельевич

Кожемякин Семен Савельевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожемякин Савелий Пахомович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кожемякин Василий Семенович

Мать ребёнка: Кожемякин Варвара Андреевна

г. Тогучин (Тогучинский район)
Рождение ребёнка
03.08.1931

Сын: Кожемякин Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Кожемякин Варвара Андреевна

г.Тогучин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожемякин Варвара Андреевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Белово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close