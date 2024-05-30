Ковалева (Крыльцова) Домния Константиновна
Место рожденияОренбургская губерния
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.
Отец: Крыльцов Константин Леонтьевич
Мать: Крыльцова Афимия
Бракосочетание
24.01.1847 ст.
Бракосочетание
24.01.1847 ст.
Рождение ребёнка
06.04.1854 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Матвей Кириллович
Смерть
Неизвестно