Ковалева (Крыльцова) Домния Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева (Крыльцова) Домния Константиновна

Ковалева (Крыльцова) Домния Константиновна

Место рождения

Оренбургская губерния

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: Крыльцов Константин Леонтьевич

Мать: Крыльцова Афимия

Бракосочетание
24.01.1847 ст.

Муж: Ковалев Матвей Кириллович

Бракосочетание
24.01.1847 ст.

Муж: Ковалев Матвей Кириллович

Рождение ребёнка
06.04.1854 ст.

Сын: Ковалев Родион Матвеевич

Отец ребёнка: Ковалев Матвей Кириллович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.