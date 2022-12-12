Трегубова (Червякова) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Червякова) Татьяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Червяков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
?.10.1825

Муж: Трегубов Федор Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Лексей Данилов Трегубов, Николай Матвеев Трифонов, Василий Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.12.1833

Сын: Трегубов Василий Федоров

Отец ребёнка: Трегубов Федор Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегубов Ефим Федоров

Отец ребёнка: Трегубов Федор Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегубов Максим Федоров

Отец ребёнка: Трегубов Федор Ефимов

Смерть
Неизвестно
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