Трегубова (Червякова) Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: Червяков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1825
поручители: Лексей Данилов Трегубов, Николай Матвеев Трифонов, Василий Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.12.1833
Отец ребёнка: Трегубов Федор Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трегубов Федор Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трегубов Федор Ефимов
Смерть
Неизвестно