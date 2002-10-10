Понаморёва (Лопухова) Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1915
Дата смерти10.10.2002
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Лопухова Любовь
Рождение ребёнка
02.01.1944
Дочь: Рощупкина Тамара Поликарповна
Отец ребёнка: Свитлый Алексей Кондратьевич
Скулябинский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
10.10.2002