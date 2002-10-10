Понаморёва (Лопухова) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понаморёва (Лопухова) Матрена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1915

Дата смерти

10.10.2002

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лопухова Любовь

Рождение ребёнка
02.01.1944

Дочь: Рощупкина Тамара Поликарповна

Отец ребёнка: Свитлый Алексей Кондратьевич

Скулябинский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
10.10.2002
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