Коваль (Овчиникова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Коваль Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Коваль Илья Петрович
Рождение ребёнка
24.07.1965
Дочь: Селезнева Марина Ильинична
Отец ребёнка: Коваль Илья Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваль Илья Петрович
Смерть
16.07.2002