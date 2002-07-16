Коваль (Овчиникова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль (Овчиникова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Коваль Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Коваль Илья Петрович

Рождение ребёнка
24.07.1965

Дочь: Селезнева Марина Ильинична

Отец ребёнка: Коваль Илья Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Илья Петрович

Смерть
16.07.2002
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