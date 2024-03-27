Мардалимов Хамзя
Место рожденияАнтяровка Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Мардалимов Хамза Марзалимович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1909 Место рождения Горьковская обл., Кр. Октябрьский р-н, д. Актяровка Посмотреть на карте Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Г... Показать все
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мардалимова Марьям Алибабай Кызы
Смерть
Неизвестно