Мардалимов Хамзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мардалимов Хамзя

Место рождения

Антяровка Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Асфендиаров Мардиалим

Мать: (Абдуллина) Зулейха (Залика)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мардалимова Марьям Алибабай Кызы

Военная награда
Неизвестно
Мардалимов Хамза Марзалимович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1909 Место рождения Горьковская обл., Кр. Октябрьский р-н, д. Актяровка Посмотреть на карте Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Г... Показать все
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мардалимова Марьям Алибабай Кызы

Смерть
Неизвестно

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