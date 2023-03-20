Изотовна Мария Изотьевна/Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотовна Мария Изотьевна/Изотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1925

Дата смерти

21.02.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1946

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Сергеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1950

Сын: Маслов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Сергеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Иван Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
21.02.1993
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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