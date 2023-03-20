Изотовна Мария Изотьевна/Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1925
Дата смерти21.02.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1946
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
14.07.1950
Отец ребёнка: Маслов Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1993
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область