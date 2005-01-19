Малик (Малик) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малик (Малик) Анна Семёновна

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Место рождения

Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

29.04.1923

Дата смерти

19.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1923

Отец: Малик Семён Емельянович

Мать: Малик Анна Прокофьевна

Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Животовский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
07.06.1941

Дочь: Рыбникова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1953

Дочь: Кандаурова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Животовский Иван Григорьевич

Смерть
19.01.2005
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

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