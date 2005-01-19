Малик (Малик) Анна Семёновна
Место рождения
Дата рождения29.04.1923
Дата смерти19.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1923
Отец: Малик Семён Емельянович
Мать: Малик Анна Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1941
Дочь: Рыбникова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1953
Дочь: Кандаурова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Животовский Иван Григорьевич
Смерть
19.01.2005
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край