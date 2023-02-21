Зограф (Zograf) Николай Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зограф (Zograf) Николай Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1851

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1851

Отец: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Мать: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1879

Дочь: Кивокурцева Елена "Леля"

Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна

Рождение ребёнка
07.11.1880

Сын: Зограф Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна

Рождение ребёнка
21.05.1882

Дочь: Беккер Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна

Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна

Рождение ребёнка
23.12.1887

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна

Рождение ребёнка
26.02.1889

Сын: Зограф Александр Николаевич

Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
зоолог, антрополог, этнограф, генетик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида Евграфовна

Смерть
1920
Москва, город федерального значения Москва
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