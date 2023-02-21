Зограф (Zograf) Николай Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1851
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1851
Рождение ребёнка
27.09.1879
Дочь: Кивокурцева Елена "Леля"
Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна
Рождение ребёнка
07.11.1880
Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна
Рождение ребёнка
21.05.1882
Дочь: Беккер Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна
Рождение ребёнка
04.06.1883
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна
Рождение ребёнка
23.12.1887
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна
Рождение ребёнка
26.02.1889
Сын: Зограф Александр Николаевич
Мать ребёнка: Зинаида Евграфовна
Работа или профессия
Неизвестно
зоолог, антрополог, этнограф, генетик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида Евграфовна
Смерть
1920