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Александра Григорьевна
Александра Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1768
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Григорий Иванович
1730 г.р.
Мать
Евдокия Ильинична
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Григорий Иванович
Мать:
Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно
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