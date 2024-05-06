Басов Олег Георгиевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибяева Ирина Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басов Павел Олегович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Светлана Николаевна