Басов Олег Георгиевич 16.01.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Басов Олег Георгиевич

Место рождения

Спас, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

16.01.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Спас, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибяева Ирина Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басов Павел Олегович

Мать ребёнка: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
08.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Светлана Николаевна

Калуга, город Калуга, Калужская область

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