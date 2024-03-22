Ерофеева Марфа Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Марфа Ерофеевна

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Антонова Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Логинов Антон Логинович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Около 1778

Муж: Логинов Антон Логинович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Антонов Алексей Антонович

Отец ребёнка: Логинов Антон Логинович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Антонов Никифор Антонович

Отец ребёнка: Логинов Антон Логинович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1796
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