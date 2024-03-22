Ерофеева Марфа Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Антонова Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Логинов Антон Логинович
Бракосочетание
Около 1778
Рождение ребёнка
1779
Сын: Антонов Алексей Антонович
Отец ребёнка: Логинов Антон Логинович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Антонов Никифор Антонович
Отец ребёнка: Логинов Антон Логинович
Смерть
После 1796