Ненашев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненашев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1988

Сын: Ненашев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ненашева Александра

Рождение ребёнка
22.08.?

Сын: Ненашев Александр Александрович

Мать ребёнка: Ненашева Александра

Смерть
Неизвестно
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