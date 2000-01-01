Ненашев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1988
Сын: Ненашев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ненашева Александра
Рождение ребёнка
22.08.?
Сын: Ненашев Александр Александрович
Мать ребёнка: Ненашева Александра
Смерть
Неизвестно