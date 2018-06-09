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Аюпова Вероника Вадимовна
Аюпова Вероника Вадимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.2018
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ислямова Альбина Анатольевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2018
Отец: не указан
Мать:
Ислямова Альбина Анатольевна
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