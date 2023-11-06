Леонтьева Татьяна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
40 лет в 1782 г. Взята в Кодской заимке у экономического крестьянина РС Шатровская волость д.Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) Вдова крестьянская жена Татьяна Данилова Леонтьева, 44 года в 1787 г. Тобол... Показать все
Бракосочетание
06.02.1764
МК Камышевское 1764
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Леонтьева Марья Григорьева
Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин
17 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Леонтьева Евдокия Георгиева
Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин
12 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 13 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Леонтьева Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин
9 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин
5 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Леонтьева Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин
2 года в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 9 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Леонтьева Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин
10 лет в 1795 году РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183) 4 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Смерть
Неизвестно