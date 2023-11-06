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Леонтьева Татьяна Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

40 лет в 1782 г. Взята в Кодской заимке у экономического крестьянина РС Шатровская волость д.Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) Вдова крестьянская жена Татьяна Данилова Леонтьева, 44 года в 1787 г. Тобол... Показать все
Бракосочетание
06.02.1764

Муж: Леонтьев Григорий Козьмин

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Камышевское 1764
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Леонтьева Марья Григорьева

Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин

17 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Леонтьева Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин

12 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 13 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Леонтьева Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин

9 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1777

Сын: Леонтьев Захар Григорьев

Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин

5 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Леонтьева Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 9 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Леонтьева Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Леонтьев Григорий Козьмин

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1795 году РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183) 4 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Смерть
Неизвестно
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