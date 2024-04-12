Кравченко Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Андрей Яковлевич

Кравченко Андрей Яковлевич

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1749

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Кравченко Яков

Мать: не указана

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Кравченко Христина Андреевна

Мать ребёнка: Кравченко Федосья Васильевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кравченко Семион Андреевич

Мать ребёнка: Кравченко Федосья Васильевна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кривонос Емельян Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Федосья Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close