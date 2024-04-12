Кравченко Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Кравченко Яков
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Кравченко Христина Андреевна
Мать ребёнка: Кравченко Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кравченко Семион Андреевич
Мать ребёнка: Кравченко Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кривонос Емельян Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно