Шагина (Фетисова) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1961
Запись акта о регистрации брака № 19 от 08.02.1961г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
30.04.1976
Дочь: Мазырина Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Шагин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шагина Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Шагин Михаил Михайлович