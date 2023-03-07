Шагина (Фетисова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагина (Фетисова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

29.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1961

Муж: Шагин Михаил Михайлович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о регистрации брака № 19 от 08.02.1961г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
30.04.1976

Дочь: Мазырина Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Шагин Михаил Михайлович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шагина Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Шагин Михаил Михайлович

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