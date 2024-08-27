Евдокия Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1799 ст.
Отец: Харлампий Ефимович
Мать: не указана
Восприемница крестьянская жена Екатерина Исаевна
Бракосочетание
11.10.1814 ст.
Поручители Иван Климович, Иван Васильевич, Петр Семенович
Рождение ребёнка
22.10.1817 ст.
Отец ребёнка: Назаров Назар Савелиевич
Смерть
Неизвестно