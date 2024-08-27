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Евдокия Харлампиевна

Место рождения

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.08.1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1799 ст.

Отец: Харлампий Ефимович

Мать: не указана

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемница крестьянская жена Екатерина Исаевна
Бракосочетание
11.10.1814 ст.

Муж: Назаров Назар Савелиевич

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Поручители Иван Климович, Иван Васильевич, Петр Семенович
Рождение ребёнка
22.10.1817 ст.

Сын: Назаров Стефан Назарович

Отец ребёнка: Назаров Назар Савелиевич

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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