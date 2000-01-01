Тадзыко Михаил (Ичесабуро) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тадзыко Михаил (Ичесабуро)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Вера Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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