Ростягаев Киприян Козьмин
Место рожденияпоч. Макаровской Сомова над оврагом, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1678
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678
Отец: Ростягаев Козьма Андреев
Мать: не указана
поч. Макаровской Сомова над оврагом, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1722