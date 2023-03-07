Ростягаев Киприян Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростягаев Киприян Козьмин

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Место рождения

поч. Макаровской Сомова над оврагом, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Ростягаев Козьма Андреев

Мать: не указана

поч. Макаровской Сомова над оврагом, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1722
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