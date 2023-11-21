Орлянский Григорий Иванович
Место рожденияНовоаниннская слобода Царицинского уезда Астраханской губернии
Дата рождения1914
Дата смерти29.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Новоаниннская слобода Царицинского уезда Астраханской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Фролова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Нина
Смерть
29.10.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Хмельницкий, Хмельницька область
ул. Каменецкая, 96, воинское кладбище