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Орлянский Григорий Иванович

Место рождения

Новоаниннская слобода Царицинского уезда Астраханской губернии

Дата рождения

1914

Дата смерти

29.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоаниннская слобода Царицинского уезда Астраханской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Фролова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Нина

Смерть
29.10.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Хмельницкий, Хмельницька область
ул. Каменецкая, 96, воинское кладбище
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